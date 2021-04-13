Страшный пожар на Невской мануфактуре мог возникнуть из-за поджога

Причиной пожара на территории Невской мануфактуры мог стать умышленный поджог, сообщили в правоохранительных органах.

Причиной пожара на территории Невской мануфактуры мог стать умышленный поджог, сообщили в правоохранительных органах.

По имеющимся данным, причиной возгорания стал поджог, устроенный в той части здания, где находилось производство резиновых лодок, передает ТАСС со ссылкой на источник.

Пожар на Невской мануфактуре начался днем 12 апреля. Спасателям удалось локализовать огонь на площади 10 тысяч квадратных метров, но развалины все еще продолжают гореть. Жертвой ЧП стал сотрудник МЧС, еще трое пожарных пострадали.

Глава МЧС России Евгений Зиничев выразил соболезнования родным и близким спасателя Ильи Белецкого, который погиб, сражаясь с огнем. Его семье окажут всю необходимую помощь и поддержку. Российские пожарные скорбят о гибели товарища.