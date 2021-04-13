Песков допустил возможность ограничения пользования Visa и Mastercard в РФ

Исключать вероятность ограничений пользования Visa и Mastercard в России нельзя. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Исключать вероятность ограничений пользования Visa и Mastercard в России нельзя. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

По его словам, оптимальный способ хеджирования санкционных рисков — это создание финансовых систем, способных заменить иностранные аналоги. Песков также напомнил, что ряд государств использует ограничения в отношении России в тех или иных формах.

"Эти ограничения проявляются в самых разных формах, это достаточно непредсказуемый процесс, поэтому в рамках этого процесса, учитывая подобные недружественные, а порой даже враждебные формы поведения по отношению к нам, исключать нельзя ничего", — заявил представитель Кремля.

Он отметил, что платежная система "Мир" достаточно окрепла и в будущем получит глобальное распространение. Более того, уже сейчас имеются страны, где можно пользоваться этой, добавил Песков.