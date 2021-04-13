Песков прокомментировал агрессивную риторику российских экспертов по Украине

Агрессивная риторика российских экспертов по отношению к Украине не связана с официальной позицией страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Агрессивная риторика российских экспертов по отношению к Украине не связана с официальной позицией страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия всегда отвечала, когда ей угрожали. Однако государство никогда не представляло угрозы со своей стороны, отметил Песков. По его словам, агрессия российских экспертов не имеет отношения к официальной позиции Москвы. Такой комментарий он дал на брифинге во вторник.