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12:37   13 Апреля 2021
Политика

Песков прокомментировал агрессивную риторику российских экспертов по Украине

Песков прокомментировал агрессивную риторику российских экспертов по Украине

Агрессивная риторика российских экспертов по отношению к Украине не связана с официальной позицией страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия всегда отвечала, когда ей угрожали. Однако государство никогда не представляло угрозы со своей стороны, отметил Песков. По его словам, агрессия российских экспертов не имеет отношения к официальной позиции Москвы. Такой комментарий он дал на брифинге во вторник.

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#украина #песков #кремль

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