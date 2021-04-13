Россиян разгневало интервью "Дождя" с причастным к массовым убийствам в Одессе украинцем

Приглашение одиозного депутата Верховной рады Алексея Гончаренко для интервью на телеканале "Дождь" возмутило представителей российской общественности.

Приглашение одиозного депутата Верховной рады Алексея Гончаренко для интервью на телеканале "Дождь" возмутило представителей российской общественности.

Украинский политик в прямом эфире набросился с обвинениями на российскую армию и лично президента нашей страны Владимира Путина. Более того, киевский депутат позволил себе усомниться в эффективности Минских соглашений и попытался приписать России “бряцанье оружием”. Таким образом депутат охарактеризовал ежегодные учения “Запад” в Крыму, которые каждый год заставляют Киев говорить о “грядущем русском вторжении”.

Поведение ведущего "Дождя" Павла Лобкова и Гончаренко возмутило представителей общественности. Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в программе «Полный контакт» с Владимиром Соловьевым подробно объяснил, что кроется за подобной полемикой в отношении нашего президента и приглашениями откровенно враждебных к России политиков на российское телевидение.

“Это системная работа, которая контролируется спецслужбами иностранных государств. Это целенаправленная работа. Она всегда ведется в рамках спецслужб того или иного государства. На «Эхо Москвы» выступал Саакашвили (экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. – Прим. ред.) и его интерпретация ситуации в Донбассе. "Дождь", где господин Фишман просто в открытую в грубой форме дискредитирует главнокомандующего! А что Лобков на «Дожде»? Он приглашает в эфир Гончаренко, депутата Верховной рады, который участвовал в убийстве наших соотечественников в Одессе! Его приглашают на российский канал!” — возмущается Багдасаров.

Телеведущий Владимир Соловьев разделил точку зрения Багдасарова и добавил, что подобное поведение для настоящего журналиста и гражданина России недопустимо.

Украинский депутат Гончаренко известен причастностью к массовому убийству российских граждан в Одессе в мае 2014 года. Политик нисколько не стыдится своих действий и заявлений. Более того, он хвастается тем, как “снес лагерь сепаратистов”. Отдельного внимания заслуживает поведение ведущего “Дождя” Павла Лобкова. Лобков своими вопросами и поведением провоцирует депутата на еще более агрессивную антироссийскую полемику и не прерывает украинца, когда тот срывается на откровенную брань в адрес России и главы нашего государства.