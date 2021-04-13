Россиян разгневало интервью "Дождя" с причастным к массовым убийствам в Одессе украинцем
Приглашение одиозного депутата Верховной рады Алексея Гончаренко для интервью на телеканале "Дождь" возмутило представителей российской общественности.
Украинский политик в прямом эфире набросился с обвинениями на российскую армию и лично президента нашей страны Владимира Путина. Более того, киевский депутат позволил себе усомниться в эффективности Минских соглашений и попытался приписать России “бряцанье оружием”. Таким образом депутат охарактеризовал ежегодные учения “Запад” в Крыму, которые каждый год заставляют Киев говорить о “грядущем русском вторжении”.
Поведение ведущего "Дождя" Павла Лобкова и Гончаренко возмутило представителей общественности. Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в программе «Полный контакт» с Владимиром Соловьевым подробно объяснил, что кроется за подобной полемикой в отношении нашего президента и приглашениями откровенно враждебных к России политиков на российское телевидение.
“Это системная работа, которая контролируется спецслужбами иностранных государств. Это целенаправленная работа. Она всегда ведется в рамках спецслужб того или иного государства. На «Эхо Москвы» выступал Саакашвили (экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. – Прим. ред.) и его интерпретация ситуации в Донбассе. "Дождь", где господин Фишман просто в открытую в грубой форме дискредитирует главнокомандующего! А что Лобков на «Дожде»? Он приглашает в эфир Гончаренко, депутата Верховной рады, который участвовал в убийстве наших соотечественников в Одессе! Его приглашают на российский канал!” — возмущается Багдасаров.
Телеведущий Владимир Соловьев разделил точку зрения Багдасарова и добавил, что подобное поведение для настоящего журналиста и гражданина России недопустимо.
Украинский депутат Гончаренко известен причастностью к массовому убийству российских граждан в Одессе в мае 2014 года. Политик нисколько не стыдится своих действий и заявлений. Более того, он хвастается тем, как “снес лагерь сепаратистов”. Отдельного внимания заслуживает поведение ведущего “Дождя” Павла Лобкова. Лобков своими вопросами и поведением провоцирует депутата на еще более агрессивную антироссийскую полемику и не прерывает украинца, когда тот срывается на откровенную брань в адрес России и главы нашего государства.