Зюганов выразил надежду на сотрудничество с омбудсменом Москальковой

Фракция коммунистов в Государственной думе поддержит кандидатуру Татьяны Москальковой для переназначения на должность уполномоченного по правам человека в РФ.

Фракция коммунистов в Государственной думе поддержит кандидатуру Татьяны Москальковой для переназначения на должность уполномоченного по правам человека в РФ.

Об этом сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Таким образом он прокомментировал новость о предстоящем выступлении Москальковой с докладом о деятельности уполномоченного за 2020 год​​​ перед депутатами-коммунистами.

"Есть предложение поддержать Татьяну Николаевну по поводу отчета и в целом на новый срок. Мы будем активно поддерживать ваши инициативы, но надеемся, что и ваш коллектив откликнется на наши просьбы", — сказал Зюганов.

Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Татьяны Москальковой на должность уполномоченного по правам человека в РФ на новый пятилетний срок, пишет сайт 360tv.ru.