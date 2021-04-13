Красноярского судью задержали по подозрению в мошенничестве

Следователи возбудили уголовное дело против судьи Красноярского Высшего третейского суда. Его подозревают в мошенничестве на полмиллиона рублей.

Следователи возбудили уголовное дело против судьи Красноярского Высшего третейского суда. Его подозревают в мошенничестве на полмиллиона рублей.

Правоохранители, занимающиеся расследованием дела, установили факт совершения служителем Фемиды преступления и провели его задержания. Судью подозревают в обмане одного из жителей Красноярска на 500 тыс. рублей. Он якобы пообещал мужчине поспособствовать в изменении меры пресечения для фигуранта одного из дел попросил за это указанную сумму.

На данный момент сотрудник Красноярского Высшего третейского суда находится в отделении, пишет РИА Новости. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.