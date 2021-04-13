Экс-чиновник подозревается во втором коррупционном преступлении в Саратове

СК по Саратовской области возбудил уголовное дело о взятке против бывшего чиновника. Фигуранта подозревают в коррупции при строительстве дорог.

СК по Саратовской области возбудил уголовное дело о взятке против бывшего чиновника. Фигуранта подозревают в коррупции при строительстве дорог.

Дело было возбуждено в отношении бывшего сотрудника предприятия "Дирекция автомобильных дорог". Ранее на чиновника уже заводили дело о взяточничестве. В настоящее время проводятся следственные действия.

Правоохранители считают, что фигурант несколько лет брал деньги у руководства подведомственной организации, специализирующейся на строительстве, ремонте и содержании дорог. Всего чиновник получил более 1 млн рублей. Средства предназначались за беспрепятственное подписание актов о приемке выполненных работ.