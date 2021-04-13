Доктор Мясников призвал пожилых людей не бояться вакцинации от COVID-19

Пожилым людям стоит пройти вакцинацию от коронавируса, а боязнь инъекции не является логичной, отметил врач Александр Мясников.

Пожилым людям стоит пройти вакцинацию от коронавируса, а боязнь инъекции не является логичной, отметил врач Александр Мясников.

Врач отметил, что на данный момент существует выбор различных вакцин от коронавируса, а врачи обладают средствами лечения и предотвращения тяжелых случаев заболевания. Однако в России не наблюдается массового потока желающих вакцинироваться на прививочных пунктах.

Больше всего удивляют люди старшего поколения, которые так много пережили, а сейчас почему-то испытывают страх, заявил Мясников. Боязнь вакцинации может быть связана с опасениями по поводу последствий из-за хронических заболеваний, предположил врач. Но коронавирус окажет значительно более сильное влияние, объединившись с недугами. Мясников отметил важность прививки именно для пожилых людей, а также призвал к использованию простых защитных мер.

Ранее сайт 360tv.ru сообщал о том, что москвичей начали прививать от коронавируса на дому. Пока это правило действует для тех, кого обслуживают социальные работники, приходящие по месту жительства подопечных.