Скончался экс-солист ВИА "Песняры" Леонид Борткевич

Заслуженный артист БССР и солист золотого состава ВИА "Песняры" Леонид Борткевич скончался на 72-м году жизни.

Заслуженный артист БССР и солист золотого состава ВИА "Песняры" Леонид Борткевич скончался на 72-м году жизни.

О смерти знаменитого артиста сообщила на своей странице в Facebook певица Ирина Видова. Артистка написала, что Борткевича не стало 13 апреля.

Он не дожил до своего дня рождения почти полтора месяца. Любимому многими "песняру" 25 мая могло бы исполниться 72 года. Широкой публике Борткевич известен своим исполнением таких хитов ВИА "Песняры", как "Александрина", "Белоруссия", "Березовый сок" и других.

Информацию о смерти подтвердили и на официальной странице "Песняров" в Facebook. Скончался Леонид Борткевич в Минске.