Участники пресс-конференции Медиагруппы "Патриот" обсудят ситуацию в Донбассе

Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа "Патриот" 13 апреля организуют пресс-конференцию, в ходе которой обсудят ситуацию в Донбассе.

Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа "Патриот" 13 апреля организуют пресс-конференцию, в ходе которой обсудят ситуацию в Донбассе.

Участники мероприятия поговорят на тему: "Чем завершился очередной кризис в Донбассе". Эксперты рассмотрят, кто выиграл в "войне нервов" на Востоке Украины. Также они рассчитают, как долго Незалежная будет провоцировать напряженность на границах с ЛДНР. Кроме того, гости затронут вопрос поставок оружия Западом на Украину, пишет ФАН.

Эфир начнется в 14:00. В ходе трансляции на вопросы ответят различные специалисты, среди них журналисты, законодатели, общественные деятели, политики, политологи, социологи и экономисты. Прямой эфир можно будет посмотреть по ссылке. Также доступен архив материалов и онлайн-трансляций.