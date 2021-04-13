Бюджетный дефицит Магадана вырос до 255 миллионов рублей в 2021 году

Магаданская городская дума приняла поправки к бюджету города на 2021 год. Согласно данным, дефицит бюджета увеличен до 255 миллионов рублей.

Магаданская городская дума приняла поправки к бюджету города на 2021 год. Согласно данным, дефицит бюджета увеличен до 255 миллионов рублей.

В свою очередь, доходы города составят 8,7 миллиарда рублей, а расходы — 9,02 миллиарда. Отмечается, что 5,7 миллиарда из доходов — это денежные средства, получаемые из областного и федерального бюджетов.

Деньги направят, в частности, на реализацию мероприятий в рамках программы "Столица", а также на строительство второй очереди парка "Маяк", сообщили в пресс-службе Магаданской городской думы.

Также депутаты ознакомились с данными комитета по финансам мэрии Магадана о размере кредиторской задолженности на 1 января 2021 года. Сегодня кредиторская задолженность составляет 639 млн рублей. За год удалось снизить показатель на 150 млн рублей, отметил председатель комиссии Юрий Прусс.