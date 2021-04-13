Тарасов назначен первым заместителем министра здравоохранения Челябинской области

Первым заместителем министра здравоохранения Челябинской области стал вице-спикер городской думы Дмитрий Тарасов. Об этом сообщили на интернет-портале правовой информации.

Первым заместителем министра здравоохранения Челябинской области стал вице-спикер городской думы Дмитрий Тарасов. Об этом сообщили на интернет-портале правовой информации.

На новую должность Тарасова назначил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Ранее он занимал пост исполняющего обязанности первого заместителя министра здравоохранения региона, а также был вице-спикером городской думы.

"Признать утратившим силу постановление губернатора региона от 29.12.2020, где он был назначен исполняющим обязанности", — говорится в документе.

Политик имеет высшее медицинское образование, а также он работал главным врачом городской больницы №1 в городе Челябинск. В 2019 году Тарасов ушел в отставку, когда был избран депутатом.

Ранее сообщалось, что в Челябинске возобновят международные авиарейсы, пишет сайт 360tv.ru.