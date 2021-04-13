Испанские школьники начали учиться на пляже

Учителя отмечают, что дети "очень веселятся" и "никогда не забудут" материал.

Школьники испанского города Мурсия начали учиться прямо на пляже. Такое решение приняло руководство одной из местных школ, сообщает информационное агентство Reuters. После года дистанционного обучения дети с удовольствием выбрались на свежий воздух, чтобы получить свою порцию знаний.

Переносную доску и парты устанавливают прямо на песок, однако учебники и тетради учащимся приходится придерживать руками: ветер так и норовит сдуть их в Средиземное море. Учителя начинают готовить «учебное пространство» с восьми часов утра, а один урок длится 20 минут.

«Это безопасно, и дети очень веселятся. То, чему они здесь обучаются, они никогда не забудут», – рассказал учитель английского языка Хуан Франсиско Мартинес.

Такие пляжные уроки являются частью проекта Fresh Air, который направлен на укрепление здоровья детей во время коронавирусной пандемии. Впрочем, дело не только в свежем воздухе. За пределами школы ученикам проще знакомиться с историческими явлениями и познавать мир. К примеру, члены местной исторической ассоциации оживили для детей римскую эпоху, переодевшись солдатами, а рыбаки показали учащимся свои сети и процесс ловли рыбы.