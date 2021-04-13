Испанские школьники начали учиться на пляже

Испанские школьники из-за коронавируса начали учиться на пляже
Школьники испанского города Мурсия начали учиться прямо на пляже. Такое решение приняло руководство одной из местных школ, сообщает информационное агентство Reuters. После года дистанционного обучения дети с удовольствием выбрались на свежий воздух, чтобы получить свою порцию знаний.
Переносную доску и парты устанавливают прямо на песок, однако учебники и тетради учащимся приходится придерживать руками: ветер так и норовит сдуть их в Средиземное море. Учителя начинают готовить «учебное пространство» с восьми часов утра, а один урок длится 20 минут.
«Это безопасно, и дети очень веселятся. То, чему они здесь обучаются, они никогда не забудут», – рассказал учитель английского языка Хуан Франсиско Мартинес.
Такие пляжные уроки являются частью проекта Fresh Air, который направлен на укрепление здоровья детей во время коронавирусной пандемии. Впрочем, дело не только в свежем воздухе. За пределами школы ученикам проще знакомиться с историческими явлениями и познавать мир. К примеру, члены местной исторической ассоциации оживили для детей римскую эпоху, переодевшись солдатами, а рыбаки показали учащимся свои сети и процесс ловли рыбы.