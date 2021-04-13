Башкирия намерена привлечь заемные средства для покрытия дефицита бюджета

Министерство финансов Башкирии намерено привлечь заемные средства путем размещения госбумаг на сумму 5,3 млрд рублей, а также банковских заимствований на 2 млрд рублей.

Министерство финансов Башкирии намерено привлечь заемные средства путем размещения госбумаг на сумму 5,3 млрд рублей, а также банковских заимствований на 2 млрд рублей.

Подобные изменения в закон о региональном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов планируют принять депутаты государственного собрания, передает пресс-служба регионального парламента. После пандемии Минфин России предоставил регионам возможность для маневра. Субъекты могут временно увеличивать задолженность и уровень госдолга, передает РБК.

"Мы воспользуемся благоприятным моментом для привлечения заемных средств и направим их на покрытие бюджетного дефицита, а 7,2 млрд рублей собственных ресурсов сохраним на следующий год", — добавил спикер регионального парламента Константин Толкачев.

По его словам, бюджет республики остается сбалансированным, все социальные обязательства полностью выполняются. По состоянию на 1 апреля госдолг превышает 21 млрд рублей. Большая часть суммы — бюджетные кредиты (более 12 млрд рублей), еще 4 млрд рублей — банковские ссуды, 5 млрд рублей составляют облигации, резюмировал Толкачев.