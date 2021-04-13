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11:54   13 Апреля 2021
Экономика

Башкирия намерена привлечь заемные средства для покрытия дефицита бюджета

Башкирия намерена привлечь заемные средства для покрытия дефицита бюджета

Министерство финансов Башкирии намерено привлечь заемные средства путем размещения госбумаг на сумму 5,3 млрд рублей, а также банковских заимствований на 2 млрд рублей.

Подобные изменения в закон о региональном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов планируют принять депутаты государственного собрания, передает пресс-служба регионального парламента. После пандемии Минфин России предоставил регионам возможность для маневра. Субъекты могут временно увеличивать задолженность и уровень госдолга, передает РБК.

"Мы воспользуемся благоприятным моментом для привлечения заемных средств и направим их на покрытие бюджетного дефицита, а 7,2 млрд рублей собственных ресурсов сохраним на следующий год", — добавил спикер регионального парламента Константин Толкачев.

По его словам, бюджет республики остается сбалансированным, все социальные обязательства полностью выполняются. По состоянию на 1 апреля госдолг превышает 21 млрд рублей. Большая часть суммы — бюджетные кредиты (более 12 млрд рублей), еще 4 млрд рублей — банковские ссуды, 5 млрд рублей составляют облигации, резюмировал Толкачев.

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#бюджет #минфин #пандемия

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