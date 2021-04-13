Замглавы минобразования Ставрополья стала фигуранткой уголовного дела

Первого заместителя министра образования Ставропольского края подозревают в превышении должностных полномочий.

Первого заместителя министра образования Ставропольского края подозревают в превышении должностных полномочий.

По данным пресс-службы МВД, в 2016 году должностное лицо дало указание ректору одного из учреждений сделать фиктивный документ о взаимодействии между двумя колледжами.

В результате незаконных действий был причинен ущерб бюджету Ставропольского края в размере 2,6 млн рублей. Фигурантке может грозить лишение свободы на срок до четырех лет. Расследование уголовного дела продолжается.