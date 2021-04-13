Путин утвердил министра ЖКХ Никитина на пост атамана казачьего войска

Президент России Владимир Путин одобрил кандидатуру министра ЖКХ Иркутской области Анатолия Никитина на место атамана Иркутского войскового казачьего общества.

Президент России Владимир Путин одобрил кандидатуру министра ЖКХ Иркутской области Анатолия Никитина на место атамана Иркутского войскового казачьего общества.

Соответствующий указ подписал глава государства. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации в понедельник. Он вступил в силу 13 апреля.

"Утвердить Никитина Анатолия Николаевича атаманом Иркутского войскового казачьего общества", — гласит указ Владимира Путина.

Ранее президент отправил в отставку первого заместителя директора ФСИН Анатолия Рудого, передает сайт 360tv.ru. Об этом свидетельствует подписанный Путиным указ, пояснили в издании.