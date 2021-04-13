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11:50   13 Апреля 2021
Политика

Путин утвердил министра ЖКХ Никитина на пост атамана казачьего войска

Путин утвердил министра ЖКХ Никитина на пост атамана казачьего войска

Президент России Владимир Путин одобрил кандидатуру министра ЖКХ Иркутской области Анатолия Никитина на место атамана Иркутского войскового казачьего общества.

Соответствующий указ подписал глава государства. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации в понедельник. Он вступил в силу 13 апреля.

"Утвердить Никитина Анатолия Николаевича атаманом Иркутского войскового казачьего общества", — гласит указ Владимира Путина.

Ранее президент отправил в отставку первого заместителя директора ФСИН Анатолия Рудого, передает сайт 360tv.ru. Об этом свидетельствует подписанный Путиным указ, пояснили в издании.

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#путин #иркутская область #Анатолий Никиктин

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