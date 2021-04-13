Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:49   13 Апреля 2021
Экономика

Доходы главы Бурятии в 2020 году сократились на полмиллиона рублей

Доходы главы Бурятии в 2020 году сократились на полмиллиона рублей

Глава Республики Бурятия Александр Цыденов по итогам 2020 года заработал на 500 тысяч рублей меньше, чем годом ранее, свидетельствуют данные декларации.

Декларированный доход Цыденова за период с 1 января по 31 декабря прошлого года составил 5,14 млн рублей. В 2019 году руководитель региона задекларировал 5,68 млн рублей.

За Александром Цыденовым числятся приобретенный в 2018 году земельный участок площадью 748 квадратных метров в совместной собственности с его супругой. Помимо этого, глава Бурятии владеет жилым домом площадью 338 квадратных метров и квартирой площадью 121,6 квадратных метра. Согласно декларации, опубликованной на сайте регионального правительства, транспортных средств у семьи Цыденова нет.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#декларация #цыденов #республика бурятия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров