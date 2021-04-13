Москвичка заплатила 100 тыс. рублей за безрезультатный приворот от "тюремного мага"

Жительница столицы РФ стала жертвой мошенника-колдуна. "Маг" провел приворот для женщины, а когда тот не сработал, он признался, что не может ей помочь, так как сидит в тюрьме.

Жительница столицы РФ стала жертвой мошенника-колдуна. "Маг" провел приворот для женщины, а когда тот не сработал, он признался, что не может ей помочь, так как сидит в тюрьме.

Москвичка наткнулась на "колдуна" в социальной сети Instagram. После этого она написала мужчине с просьбой помочь ей приворожить возлюбленного. "Маг" согласился провести необходимый ритуал и попросил за него 100 тыс. рублей, передает РЕН ТВ.

Когда все условия и требования были соблюдены, приворот "состоялся", однако жизнь москвички все равно не изменилась в лучшую сторону. Возмущенная обманом, женщина потребовала у "колдуна" деньги обратно, но мошенник заверил ее в том, что не может ничего сделать, так как сейчас сидит в украинской тюрьме.