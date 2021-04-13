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11:44   13 Апреля 2021
Происшествия

Москвичка заплатила 100 тыс. рублей за безрезультатный приворот от "тюремного мага"

Москвичка заплатила 100 тыс. рублей за безрезультатный приворот от "тюремного мага"

Жительница столицы РФ стала жертвой мошенника-колдуна. "Маг" провел приворот для женщины, а когда тот не сработал, он признался, что не может ей помочь, так как сидит в тюрьме.

Москвичка наткнулась на "колдуна" в социальной сети Instagram. После этого она написала мужчине с просьбой помочь ей приворожить возлюбленного. "Маг" согласился провести необходимый ритуал и попросил за него 100 тыс. рублей, передает РЕН ТВ.

Когда все условия и требования были соблюдены, приворот "состоялся", однако жизнь москвички все равно не изменилась в лучшую сторону. Возмущенная обманом, женщина потребовала у "колдуна" деньги обратно, но мошенник заверил ее в том, что не может ничего сделать, так как сейчас сидит в украинской тюрьме.

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