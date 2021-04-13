Аксенов поздравил жителей Симферополя с Днем освобождения от фашистов

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил жителей Симферополя и ветеранов с Днем освобождения города от фашистов.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил жителей Симферополя и ветеранов с Днем освобождения города от фашистов.

Аксенов напомнил, что в честь освобождения столицы Крыма от фашистов 13 апреля 1944 года в Москве прогремел салют. Оккупация Симферополя длилась 865 дней, рассказал он.

"77 лет назад войска победоносной Красной армии и партизанские соединения очистили столицу Крыма от противника", — написал Аксенов в соцсети "ВКонтакте".

По словам главы республики, жертвами фашистов и их пособников в Симферополе стали тысячи человек, но врагам не удалось сломить волю крымчан и уничтожить веру людей в победу. Аксенов назвал подвиги крымских подпольщиков и партизан достойным примером стойкости и героизма, а также величайшей силы духа и беззаветной любви к Родине.