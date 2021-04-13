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11:47   13 Апреля 2021
Весь мир

Российский теннисист Даниил Медведев заразился коронавирусом

Российский теннисист Даниил Медведев заразился коронавирусом

Теннисист Даниил Медведев вынужден пропустить турнир серии "Мастерс" в Монте-Крало из-за положительного теста на коронавирус. Об этом сообщили в Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Коронавирус у спортсмена выявили 12 апреля. Он находится на самоизоляции, его наблюдают врачи турнира и АТР.

Вторая ракетка мира Даниил Медведев должен был выйти на корт в Монте-Карло с победителем матча между Филипом Краиновичем (Сербия) и Николозом Басилашвили (Грузия).

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