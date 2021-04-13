11:47 13 Апреля 2021Весь мир
Российский теннисист Даниил Медведев заразился коронавирусом
Спортсмен пропустит турнир в Монте-Карло.
Теннисист Даниил Медведев вынужден пропустить турнир серии "Мастерс" в Монте-Крало из-за положительного теста на коронавирус. Об этом сообщили в Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
Коронавирус у спортсмена выявили 12 апреля. Он находится на самоизоляции, его наблюдают врачи турнира и АТР.
Вторая ракетка мира Даниил Медведев должен был выйти на корт в Монте-Карло с победителем матча между Филипом Краиновичем (Сербия) и Николозом Басилашвили (Грузия).