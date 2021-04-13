11:35 13 Апреля 2021Политика
В МИД РФ отреагировали на планы США направить флот в Черное море
Американским военным кораблям точно не место у российских берегов, отметил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Американским военным кораблям точно не место у российских берегов, отметил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Нахождение кораблей Военно-морских сил США около России предстает провокационными мероприятиями.
"Провокационные (мероприятия) в прямом смысле слова. Они испытывают нас на прочность, играют на нервах. У них ничего не получится", — подчеркнул он.
Также Рябков отметил, что освоение акватории в 1000 миль от военных баз ВМС США является элементом геополитики.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что проходы американских военных кораблей в Черное море имеют регулярный характер. На данный момент эти действия сопровождаются весьма агрессивной риторикой.