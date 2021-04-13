Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:51   13 Апреля 2021
Россия

Михаил Мишустин назначил Ивана Советникова главой Рослесхоза

Михаил Мишустин назначил Ивана Советникова главой Рослесхоза

Новым главой Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) назначен Иван Советников. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.

С 2020 года Советников занимал должность заместителя главы Рослесхоза. Он курировал выполнение ведомственной программы цифровой трансформации, осуществление и обеспечение эксплуатации единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней.

Ранее Советников занимал пост главы Комитета лесного хозяйства Московской области, работал заместителем директора Департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии России.

Занимавший пост главы Рослесхоза Сергей Аноприенко перейдет в министерство природных ресурсов и экологии, на должность заместителя министра.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #политика #рослесхоз #мишустин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров