Михаил Мишустин назначил Ивана Советникова главой Рослесхоза

Бывший руководитель ведомства Сергей Аноприенко перейдет в Министерство природных ресурсов и экологии.

Новым главой Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) назначен Иван Советников. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.

С 2020 года Советников занимал должность заместителя главы Рослесхоза. Он курировал выполнение ведомственной программы цифровой трансформации, осуществление и обеспечение эксплуатации единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней.

Ранее Советников занимал пост главы Комитета лесного хозяйства Московской области, работал заместителем директора Департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии России.

Занимавший пост главы Рослесхоза Сергей Аноприенко перейдет в министерство природных ресурсов и экологии, на должность заместителя министра.