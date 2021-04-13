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11:32   13 Апреля 2021
Происшествия

Силовики нагрянули с обысками в администрацию Омска

Силовики нагрянули с обысками в администрацию Омска

Сотрудники правоохранительных органах провели обыски в администрации Омска в рамках расследования хищения средств при капитальном ремонте.

Следственные действия прошли в департаменте городского хозяйства и департаменте финансов и контроля, была изъята документация. Также обыски прошли в офисе АО "Омскэлектро".

В отношении чиновников данных департаментов были возбуждены уголовные дела о хищении бюджетных средств и превышении должностных полномочий. По данным следствия, подозреваемые незаконно расходовали 2 млрд рублей, выделенные на капитальный ремонт домов по гостевому маршруту, сообщили в прокуратуре Омской области.

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#мэрия #обыски #омск

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