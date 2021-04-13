Адмирал объяснил стратегию США в Черном море на примере эпизода холодной войны

МИД РФ предупредило США «держаться подальше» от России: оказывается, Вашингтон уже нарушал границы.

Россия предупредила США, что им лучше «держаться подальше» от страны и, в частности, российского Крыма — риски инцидентов очень высоки, подчеркнули в МИД РФ.

«Они испытывают нас на прочность, играют на нервах. У них ничего не получится. <...> Мы предупреждаем США, что им лучше подальше держаться от Крыма, от нашего черноморского побережья. Это для их же блага будет», — заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

США и НАТО намеренно превращают Украину в «пороховую бочку», отметил чиновник. Ответственность за возможное обострение между Россией и Украиной будет полностью возложена на Киев и его кураторов на Западе, а РФ сделает все, чтобы обеспечить безопасность своих граждан, заключил Рябков.

Руководство Штатов ситуацию видит иначе. Накануне помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипп Рикер заявил, якобы Вашингтон добивается «разрядки напряженности», которую создает Россия. Он пригрозил Москве «последствиями» и «платой» за потенциально «безрассудные или агрессивные» действия российской стороны.

Не в первый раз

Слова Рябкова о возможных «инцидентах» у российских границ с участием военных США настораживают, но такие ситуации уже случались раньше: и российская, и американская стороны к ним обоюдно готовы, а до кровопролития дело не дойдет. Об одном из таких случаев поведал «Политике Сегодня» бывший командующий Черноморским флотом, адмирал Владимир Комоедов.

«Опыт уже такой есть. Тогда наш корабль, 1135 проекта [серия советских сторожевых кораблей, — прим.ред.], под управлением командира Владимира Богдашина, на тот момент он был моим подчиненным, не допустил проникновения в территориальные воды крейсера «Йорктаун», нанес ему повреждения, да и сам немножко поломал корпус. Опыт у США есть, они подготовлены к этому — к наглым действиям. Что же касается Крыма, напомню, Россия его приняла после референдума, а не отвоевывала», — рассказал отставной военный.

Описанная Комоедовым ситуация произошла в 1988 году при экстраординарных обстоятельствах: американский крейсер «Йорктаун» и эсминец «Кэрон» не просто находились в опасной близости от границ СССР, а намеренно перешли госграницу в Черном море. Как напоминает адмирал, Штаты пользовались разночтениями в вопросе определения границ территориальных вод.

Операция советских военных предусматривала недопущение или вытеснение из приграничных вод американских кораблей «навалом» на них, если те проигнорируют предупреждения. Так и произошло. Символично, что к «навалу» на «Йорктаун» в тот раз приготовилось вспомогательное судно «Донбасс», но догнать крейсер не вышло — тогда американский корабль настиг сторожевой «Беззаветный».

Описанная адмиралом ситуация происходила в конце 1980-х годов, на закате истории Советского Союза — советские и американские политики тогда говорили о сближении держав. В это время Пентагон пытался показать, кто в доме «новый хозяин», демонстративно нарушая границу страны. Военные СССР такой самонадеянности не потерпели и ответили жестко. Благодаря их профессионализму до боевых действий дело не дошло.

Излюбленный способ

8 апреля украинский военно-морской флот начал спонтанные, не анонсированные ранее учения в Черном море. Для этого была ограничена работа портов в Херсоне, Одессе, Черноморске и так далее. Украинские учения вблизи Крыма начались на фоне эскалации конфликта в Донбассе: по сообщениям МИД РФ, Киев продолжал усиливать там группировку ВСУ, стягивать вооружение к линии соприкосновения и нарушать режим прекращения огня.

13 апреля руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что США необходимо разместить американские ЗРК Patriot на территории Украины, обосновывая это тем, что Киев «сдерживает» Москву не только ради себя, но и ради Запада. Вопреки украинским стараниям, пока ближайшие «Патриоты» находятся только в Польше.

Незадолго до этого сенатор Алексей Пушков заявлял, что Украина испытывает потребность в провокациях на территории Донбасса для более прибыльной продажи роли «передового борца» с Россией западным покровителям. Это излюбленный способ Киева получить желаемые ресурсы, отметил политик.

Ранее Вашингтон уведомил Анкару о проходе своих двух военных кораблей через Босфор в Черное море, где они будут находиться с 14‒15 апреля до 4‒5 мая. Официальный представитель Пентагона заверил, что операции американских ВМС море носят «рутинный характер», США координируют эти действия с властями Турции в рамках конвенции Монтре — именно она позволила Штатам преодолеть запрет на присутствие в черноморской акватории. Подробнее читайте в нашей статье.