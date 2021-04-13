Труп восьмилетней девочки нашли на дне бассейна в Красноярском крае

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту гибели школьницы на юге Красноярского края. Ребенок утонул в бассейне частного аквацентра.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту гибели школьницы на юге Красноярского края. Ребенок утонул в бассейне частного аквацентра.

Трагический инцидент произошел в поселке Шушенское. Там, по данным правоохранителей, расположен частный аквацентр, который посетила группа детей из Минусинска. Во время плавания один из школьников по неустановленной причине погиб. Тело восьмилетней девочки обнаружили на дне бассейна без каких-либо защитных приспособлений.

По факту случившегося была организована доследственная проверка, пишет ТАСС. Позже на основании ее результатов возбудили уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.