На гендиректора Невской мануфактуры завели дело после пожара

СК РФ возбудил еще одно уголовное дело после ЧП на петербургской фабрике. В рамках него задержали гендиректора организации и его заместителя.

СК РФ возбудил еще одно уголовное дело после ЧП на петербургской фабрике. В рамках него задержали гендиректора организации и его заместителя.

Фигурантам в ближайшее время предъявят обвинение по факту гибели сотрудника МЧС во время тушения пожара АО "Невская мануфактура". Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

В сообщении СК говорится, что ранее были проведены проверки, по результатам которых на Невской мануфактуре выявили нарушения. В соответствии с ними здание эксплуатировать не могли из-за несоблюдения требований безопасности. Руководители мануфактуры знали о результатах проверки, но, по данным следствия, проигнорировали их.