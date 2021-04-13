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11:13   13 Апреля 2021
Происшествия

На гендиректора Невской мануфактуры завели дело после пожара

На гендиректора Невской мануфактуры завели дело после пожара

СК РФ возбудил еще одно уголовное дело после ЧП на петербургской фабрике. В рамках него задержали гендиректора организации и его заместителя.

Фигурантам в ближайшее время предъявят обвинение по факту гибели сотрудника МЧС во время тушения пожара АО "Невская мануфактура". Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

В сообщении СК говорится, что ранее были проведены проверки, по результатам которых на Невской мануфактуре выявили нарушения. В соответствии с ними здание эксплуатировать не могли из-за несоблюдения требований безопасности. Руководители мануфактуры знали о результатах проверки, но, по данным следствия, проигнорировали их.

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#пожар #уголовное дело #Невская мануфактура

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