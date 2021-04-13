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11:53   13 Апреля 2021
Ближнее зарубежье

Леонков оценил последствия размещения американских ЗРК Patriot на Украине

Леонков оценил последствия размещения американских ЗРК Patriot на Украине

Просьбы Киева «помочь противостоять агрессии Москвы» Вашингтон встретил молчанием. Президент Джозеф Байден в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским ограничился обещаниями о «непоколебимой поддержке» Украины, но с тех пор Соединенные Штаты не спешат вмешиваться в ее внутреннюю политику.

В НАТО страну не пускают из-за боевых действий в Донбассе (государство не может стать членом Североатлантического альянса, пока на его территории идет война), поэтому украинские чиновники решили обратиться за помощью напрямую в Пентагон. Военное ведомство попросили прислать на Украину зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, которые стоят на вооружении американской армии.

«Крики о помощи»

Соединенные Штаты разместили несколько таких ЗРК в Польше, напомнил в интервью журналу Time руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Украина держит оборону против России не только для себя, но и для западных стран, — заявил он. — А где США размещают свои ракеты "Пэтриот"? Самые близкие — в Польше. Они должны быть здесь [на Украине]».

Украина ищет «Патриотов» для борьбы с Россией

У Украины есть и собственные ЗРК, о которых Андрей Ермак почему-то не упомянул, рассуждает редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков. В августе прошлого года страна решила возродить советское военное наследие: в строй вернулись комплексы С-125−2Д «Печора», которыми СССР пользовался еще в 1960-х годах. Наряду с С-300ПТ (прямиком из 1980-х) эти ЗРК встали на защиту украинского неба за неимением современных разработок.

Просить у Соединенных Штатов современные ракетные комплексы — дело неблагодарное, полагает Алексей Леонков. Такими темпами Киев попытается полностью заменить состав своих вооруженных сил.

«"Патриоты" размещены в тех районах, которые выгодны Пентагону — это Румыния, Польша. А у Украины есть собственные комплексы ПВО, и простой вопрос со стороны Америки: "а что с вашими комплексами?" может эту инициативу зарубить на корню, — заявил военный эксперт. — Может быть, товарищ Ермак не знает о существовании украинских ЗРК, поэтому и прибегает к такой риторике, мол, дайте нам "Патриоты". Может быть, он еще попросит танки "Абрамс", 101-ю десантную дивизию США или корпус морской пехоты? Это крики о помощи».

Даже если предположить, что Пентагон расщедрился на несколько комплексов Patriot для Украины, это никак не меняет баланс сил на границе с Россией. Размещенные в Харькове ЗРК не достанут даже до Воронежа — дальность поражения составляет всего 130 километров. При этом ЗРК не умеет сбивать крылатые ракеты, которые летят по непредсказуемой траектории.

Украина ищет «Патриотов» для борьбы с Россией

Немой испуг

Материал журнала Time целиком и полностью посвящен борьбе президента Владимира Зеленского с «российской агрессией» в Донбассе. В этой части, обратил внимание Леонков, украинцам стоит отдать должное: им успешно удается поддерживать образ России, как «главной угрозы» суверенитета страны.

Американские журналисты вновь занялись поиском смыслов и попытались разгадать рядовые маневры вооруженных частей РФ неподалеку от украинской границы. В этом нелегком деле им помог господин Зеленский, который, облетая на вертолете восточные «владения», поведал об истинных целях агрессоров из Москвы:

«Они хотят, чтобы мы боялись. <…> Они хотят, чтобы Запад боялся силы России, ее мощи. Они хотят поднять градус напряжения ровно настолько, чтобы показать, что Запад будет колебаться в своей поддержке Украины, что он действительно не видят в нас партнера. Это своего рода проверка».

Украина ищет «Патриотов» для борьбы с Россией

Эту проверку США пока «проходят твердо», пишет Time, вероятно, имея в виду затянувшееся молчание президента Байдена. Пока Вашингтон не начнет поддерживать Киев не только морально, шансов противостоять России у Украины нет, делают вывод американские эксперты:

«Зеленский не намерен совершать сделки. Риск слишком велик. Путин все еще может принять решение о полномасштабном вторжении, которому Украина вряд ли сможет противостоять. "И это пугает", — признается Зеленский. Но он старается этого не показывать».

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#сша #украина #ракеты #зрк

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