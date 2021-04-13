Леонков оценил последствия размещения американских ЗРК Patriot на Украине

Администрация президента Зеленского попросила США поделиться зенитными ракетными комплексами.

Просьбы Киева «помочь противостоять агрессии Москвы» Вашингтон встретил молчанием. Президент Джозеф Байден в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским ограничился обещаниями о «непоколебимой поддержке» Украины, но с тех пор Соединенные Штаты не спешат вмешиваться в ее внутреннюю политику.

В НАТО страну не пускают из-за боевых действий в Донбассе (государство не может стать членом Североатлантического альянса, пока на его территории идет война), поэтому украинские чиновники решили обратиться за помощью напрямую в Пентагон. Военное ведомство попросили прислать на Украину зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, которые стоят на вооружении американской армии.

«Крики о помощи»

Соединенные Штаты разместили несколько таких ЗРК в Польше, напомнил в интервью журналу Time руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Украина держит оборону против России не только для себя, но и для западных стран, — заявил он. — А где США размещают свои ракеты "Пэтриот"? Самые близкие — в Польше. Они должны быть здесь [на Украине]».

У Украины есть и собственные ЗРК, о которых Андрей Ермак почему-то не упомянул, рассуждает редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков. В августе прошлого года страна решила возродить советское военное наследие: в строй вернулись комплексы С-125−2Д «Печора», которыми СССР пользовался еще в 1960-х годах. Наряду с С-300ПТ (прямиком из 1980-х) эти ЗРК встали на защиту украинского неба за неимением современных разработок.

Просить у Соединенных Штатов современные ракетные комплексы — дело неблагодарное, полагает Алексей Леонков. Такими темпами Киев попытается полностью заменить состав своих вооруженных сил.

«"Патриоты" размещены в тех районах, которые выгодны Пентагону — это Румыния, Польша. А у Украины есть собственные комплексы ПВО, и простой вопрос со стороны Америки: "а что с вашими комплексами?" может эту инициативу зарубить на корню, — заявил военный эксперт. — Может быть, товарищ Ермак не знает о существовании украинских ЗРК, поэтому и прибегает к такой риторике, мол, дайте нам "Патриоты". Может быть, он еще попросит танки "Абрамс", 101-ю десантную дивизию США или корпус морской пехоты? Это крики о помощи».

Даже если предположить, что Пентагон расщедрился на несколько комплексов Patriot для Украины, это никак не меняет баланс сил на границе с Россией. Размещенные в Харькове ЗРК не достанут даже до Воронежа — дальность поражения составляет всего 130 километров. При этом ЗРК не умеет сбивать крылатые ракеты, которые летят по непредсказуемой траектории.

Немой испуг

Материал журнала Time целиком и полностью посвящен борьбе президента Владимира Зеленского с «российской агрессией» в Донбассе. В этой части, обратил внимание Леонков, украинцам стоит отдать должное: им успешно удается поддерживать образ России, как «главной угрозы» суверенитета страны.

Американские журналисты вновь занялись поиском смыслов и попытались разгадать рядовые маневры вооруженных частей РФ неподалеку от украинской границы. В этом нелегком деле им помог господин Зеленский, который, облетая на вертолете восточные «владения», поведал об истинных целях агрессоров из Москвы:

«Они хотят, чтобы мы боялись. <…> Они хотят, чтобы Запад боялся силы России, ее мощи. Они хотят поднять градус напряжения ровно настолько, чтобы показать, что Запад будет колебаться в своей поддержке Украины, что он действительно не видят в нас партнера. Это своего рода проверка».

Эту проверку США пока «проходят твердо», пишет Time, вероятно, имея в виду затянувшееся молчание президента Байдена. Пока Вашингтон не начнет поддерживать Киев не только морально, шансов противостоять России у Украины нет, делают вывод американские эксперты: