День космонавтики в Петербурге почти побил температурный рекорд 1886 года

Самый теплый день «заходил» вчера. До исторического максимума 135-летней давности не хватило 0,1 градуса.

В День космонавтики в Санкт-Петербурге был практически побит температурный рекорд 135-летней давности. До исторического максимума не хватило 0,1 градуса, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус на странице в Facebook. 12 апреля 1886 года воздух в городе на Неве прогрелся до 20,1 градуса.

«12 апреля максимальная температура воздуха в Санкт-Петербурге достигла +20,0°, это значит, что уходящий понедельник стал в Северной столице самым теплым днем с начала весны/года», – написал метеоролог.

Также синоптик предсказал аномально жаркую погоду в Москве 13 апреля. По его словам, днем температура воздуха в столице достигнет 23 градусов, а в области столбики термометров могут подняться до отметки 24. Таким образом может обновиться температурный рекорд 13-летней давности — в 2008 году метеорологи фиксировали в Москве 20,4 градуса.