Вице-спикер Совфеда призвал россиян проявить патриотизм и не отдыхать в Турции

Россиянам, которые запланировали свой отдых в Турции, нужно проявить патриотизм и гражданскую солидарность, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Россиянам, которые запланировали свой отдых в Турции, нужно проявить патриотизм и гражданскую солидарность, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

По его словам, гражданам РФ следует считать невозможным отдых в Турции, правительство которой заявило о "незаконном присоединении" Крымского полуострова. Об этом он написал в социальной сети Facebook. Он добавил, что вне зависимости от действий турецких властей должна присутствовать гражданская солидарность.

"Именно в таких ситуациях нация проверяется на патриотизм, вне зависимости от планов на отдых. И это было бы по-настоящему мощным ответом нашего общества на заявления лидера страны, приглашающей к себе на отдых россиян и рассчитывающей на их любовь к теплому морю, а не к родине", — заявил Косачев.

Ранее вице-спикер Совета Федерации отреагировал на заявление верховного представителя Евросоюза по внешним делам Жозепа Борреля о сближении России и Китая.