Олигарху Грудинину напомнили про обещанный детский парк в Совхозе им. Ленина

Жители поселка остались без любимого места досуга из-за конфликта Грудинина с сыном.

Жительница поселка Совхоз имени Ленина, балетмейстер местного Дворца культуры Розалин Филина пристыдила Павла Грудинина за нарушенное обещание и потребовала открыть детский парк «Лукоморье», который не работает уже почти полгода.

«Помните те обещания, которые Павел Николаевич раздавал в прошлом году? Чтобы не возмещать ущерб “Совхозу им. Ленина” из собственного кармана, Грудинин объявил о сборе “народного миллиарда”. И вот теперь выяснилось, что народные деньги были потрачены не по назначению. Павел Грудинин не спешит платить по своим долгам, при этом налоги за еще не полученный миллиард сельхозпредприятие уже выплатило», – говорит Филина.

Акция «Народный миллиард» оказалась новой реинкарнацией финансовой пирамиды МММ. Ранее юристы уже выражали обеспокоенность тем, что собранные деньги могут быть потрачены на погашение долга «красного барина» перед ЗАО «Совхоз имени Ленина». В итоге они ушли на налог за долг, от выплаты которого миллиардер всячески пытается увильнуть.

В обращении к Грудинину Филина отмечает, что популярный в совхозе парк «Лукоморье» был закрыт всю зиму из-за конфликта отца с сыном.

«Отключив воду и канализацию детскому кафе “У дедушки АУ”, Павел Грудинин лишил юных жителей и гостей поселка излюбленного места отдыха. Желание самоутвердиться и расправиться с собственным сыном Артемом оказалось для Павла Николаевича важнее детского досуга», – добавляет жительница поселка.

Сейчас люди, проживающие в Совхозе имени Ленина, требуют открыть детский парк, потому что вместо двух обещанных в поселке не работает ни один.

«Услышит ли Павел Грудинин глас народа? Пойдет ли навстречу людям? Или снова придумает какие-то отговорки?», – задается вопросом Филина.

Зная повадки «красного барина», можно сказать, что вопрос этот – из разряда риторических.