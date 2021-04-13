Ученые нашли в Африке новый штамм коронавируса с 34 мутациями

Группа ученых, работающих в Африке, нашли у путешественников в аэропорту Анголы новый штамм коронавируса с 34 мутациями.

Группа ученых, работающих в Африке, нашли у путешественников в аэропорту Анголы новый штамм коронавируса с 34 мутациями.

Этот вид COVID-19 выявили в середине февраля у туристов, прибывших из Танзании. Специалисты отметили, что обнаруженные у них геномы вирусов были почти идентичными и представляли собой измененную последовательность наследственной линии А.

Исследователи дали временное название новой мутации A.VOI.V2. Ученые считают, что все штаммы могут повысить сопротивляемость вируса к антителам и увеличить его заразность. Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков призвал в любом случае привиться от коронавируса, передают "Известия".