10:57 13 Апреля 2021Общество
Ученые нашли в Африке новый штамм коронавируса с 34 мутациями
Группа ученых, работающих в Африке, нашли у путешественников в аэропорту Анголы новый штамм коронавируса с 34 мутациями.
Группа ученых, работающих в Африке, нашли у путешественников в аэропорту Анголы новый штамм коронавируса с 34 мутациями.
Этот вид COVID-19 выявили в середине февраля у туристов, прибывших из Танзании. Специалисты отметили, что обнаруженные у них геномы вирусов были почти идентичными и представляли собой измененную последовательность наследственной линии А.
Исследователи дали временное название новой мутации A.VOI.V2. Ученые считают, что все штаммы могут повысить сопротивляемость вируса к антителам и увеличить его заразность. Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков призвал в любом случае привиться от коронавируса, передают "Известия".