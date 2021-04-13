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10:55   13 Апреля 2021
Происшествия

Полиция США расследует убийство двух женщин и поджог квартиры с младенцем

Полиция США расследует убийство двух женщин и поджог квартиры с младенцем

Неизвестный мужчина расстрелял трех жительниц Вашингтона, после чего поджег квартиру, в которой находился трехмесячный ребенок. В результате ЧП две американки скончались.

Нападение на приятельниц произошло вечером 12 апреля. По данным телеканала NBC News, некий злоумышленник открыл огонь по трем женщинам в Вашингтоне, две из которых впоследствии скончались от полученных ранений на месте ЧП. После этого он поджег квартиру с трехмесячным ребенком и скрылся с места происшествия.

Прибывшим в район стрельбы медикам удалось спасти жизнь малыша. Также они оказали необходимую помощь выжившей женщине. Сейчас оба пострадавших находятся в больнице. По факту смертельного инцидента ведется расследование.

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