Пентагон признал подлинность кадров с НЛО в форме пирамиды (видео)
Пентагон признал подлинность видео американских военных, которые зафиксировали НЛО «в форме пирамиды», сообщает канадское консервативное издание The Post Millennial. На кадрах, снятых экипажем эсминца ВМС США с помощью прибора ночного видения, можно увидеть несколько мигающих объектов в небе над водой, которые загадочно кружат над двумя кораблями в течение некоторого времени.
Видео опубликовал Джереми Корбелл — американский режиссер, снявший документальный фильм «Боб Лазар: Зона 51 и летающие тарелки», совместно с ведущим новостей телеканала KLAS Джорджом Кнаппом.
Режиссер заявил, что у него появились точные доказательства подлинности видео после брифинга Пентагона о неопознанных аномальных явлениях, где военное ведомство подтвердило, что изображения были сделаны военнослужащими ВМС США, хотя и не прокомментировало суть происходящего на кадрах.
A US Navy destroyer captured this eerie night-vision footage of mysterious “pyramid shaped” flashing objects flying above it and another warship. SOURCE: jeremycorbell pic.twitter.com/JTsSzvqzk3— The Post Millennial (@TPostMillennial) April 12, 2021
Ведущий новостей из Лас-Вегаса также заявил, что имеет при себе еще ряд эксклюзивных материалов, сделанных пилотами истребителей FA-18 4 марта 2019 года, когда несколько военно-морских эсминцев США подверглись нападению таинственных дронов с неба.
Ранее Джон Рэтклифф, бывший директор Национальной разведки при администрации 45-го президента США Дональда Трампа, заявил, что военные пилоты США фиксируют «гораздо больше» случаев появления неопознанных летающих объектов, чем было показано прессе.