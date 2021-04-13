Пентагон признал подлинность кадров с НЛО в форме пирамиды (+видео)

На кадрах, снятых экипажем эсминца ВМС США с помощью прибора ночного видения, видны мигающие объекты над водой, которые загадочно кружат над кораблями.

Пентагон признал подлинность видео американских военных, которые зафиксировали НЛО «в форме пирамиды», сообщает канадское консервативное издание The Post Millennial. На кадрах, снятых экипажем эсминца ВМС США с помощью прибора ночного видения, можно увидеть несколько мигающих объектов в небе над водой, которые загадочно кружат над двумя кораблями в течение некоторого времени.

Видео опубликовал Джереми Корбелл — американский режиссер, снявший документальный фильм «Боб Лазар: Зона 51 и летающие тарелки», совместно с ведущим новостей телеканала KLAS Джорджом Кнаппом.

Режиссер заявил, что у него появились точные доказательства подлинности видео после брифинга Пентагона о неопознанных аномальных явлениях, где военное ведомство подтвердило, что изображения были сделаны военнослужащими ВМС США, хотя и не прокомментировало суть происходящего на кадрах.

A US Navy destroyer captured this eerie night-vision footage of mysterious “pyramid shaped” flashing objects flying above it and another warship. SOURCE: jeremycorbell pic.twitter.com/JTsSzvqzk3 — The Post Millennial (@TPostMillennial) April 12, 2021

Ведущий новостей из Лас-Вегаса также заявил, что имеет при себе еще ряд эксклюзивных материалов, сделанных пилотами истребителей FA-18 4 марта 2019 года, когда несколько военно-морских эсминцев США подверглись нападению таинственных дронов с неба.

Ранее Джон Рэтклифф, бывший директор Национальной разведки при администрации 45-го президента США Дональда Трампа, заявил, что военные пилоты США фиксируют «гораздо больше» случаев появления неопознанных летающих объектов, чем было показано прессе.