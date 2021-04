Пентагон признал подлинность кадров с НЛО в форме пирамиды (+видео)

Пентагон признал подлинность видео американских военных, которые зафиксировали НЛО «в форме пирамиды», сообщает канадское консервативное издание The Post Millennial. На кадрах, снятых экипажем эсминца ВМС США с помощью прибора ночного видения, можно увидеть несколько мигающих объектов в небе над водой, которые загадочно кружат над двумя кораблями в течение некоторого времени.

Видео опубликовал Джереми Корбелл — американский режиссер, снявший документальный фильм «Боб Лазар: Зона 51 и летающие тарелки», совместно с ведущим новостей телеканала KLAS Джорджом Кнаппом.

Режиссер заявил, что у него появились точные доказательства подлинности видео после брифинга Пентагона о неопознанных аномальных явлениях, где военное ведомство подтвердило, что изображения были сделаны военнослужащими ВМС США, хотя и не прокомментировало суть происходящего на кадрах.

A US Navy destroyer captured this eerie night-vision footage of mysterious “pyramid shaped” flashing objects flying above it and another warship. SOURCE: jeremycorbell pic.twitter.com/JTsSzvqzk3