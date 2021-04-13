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10:22   13 Апреля 2021
Общество

Главврач "Динамо" Ярдошвили умер в 66 лет

Главврач "Динамо" Ярдошвили умер в 66 лет

Главный врач московского "Динамо" Александр Ярдошвили скончался 13 апреля. О причинах смерти доктора пока не сообщается.

Футбольный клуб выразил соболезнования всем родным и близким Александра Ярдошвили после его смерти. В ФК подчеркнули, что игроки и руководство скорбят вместе с теми, "кто имел честь работать и дружить с ним".

Ярдошвили работал со спортсменами "Динамо" с 2016 года. Ранее медик возглавлял службу футбольного ЦСКА, а также работал в "Локомотиве".

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#смерть #динамо #Ярдошвили

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