Пресс-конференция о домашнем насилии пройдет в медиацентре "Патриот"

Эксперты ответят на вопросы, связанные с декриминализацией побоев и домашним насилием в РФ, во вторник, 13 апреля, в 11:00 по московскому времени.

Эксперты ответят на вопросы, связанные с декриминализацией побоев и домашним насилием в РФ, во вторник, 13 апреля, в 11:00 по московскому времени.

Актуальную тему решили обсудить после того, как Конституционный суд России внес поправки в статью 116 УК РФ, согласно которым, если тиран не был подвергнут административному наказанию за побои, он не понесет наказания за повторное преступление. При этом мнения россиян разделились. Одни считают, что наказывать за домашнее насилие нужно жестко, другие говорят, что власти не имеют права влезать в семейные дела, сообщил ФАН.

Гости мероприятия и журналисты обсудят все актуальные вопросы, связанные с уголовным и административным законодательством России, которые позволят наказывать домашних преступников. В частности, специалисты ответят на вопросы о том, почему с 2017 года в стране регистрируется вдвое меньше преступлений по статье о побоях, а также нужно ли усиливать ответственность за такое насилие, и вместо штрафов в 5 тысяч рублей наказывать преступников реальным лишением свободы, и многие другие.

Спикерами эфира станут законодатели, экономисты, социологи, политологи, общественные деятели, политики, представители СМИ. Прямой эфир пройдет здесь.