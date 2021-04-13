Провокация военных США у дальневосточных берегов России провалилась — Sohu
Провокация американских военных на дальневосточных рубежах России обернулась унизительной неудачей Пентагона, отмечают аналитики китайского издания Sohu. Теперь Штаты не только бравируют эсминцами в Черном море, но и проводят подозрительные маневры в Азиатско-Тихоокеанском регионе — для этого они используют военные базы в Японии.
10 апреля российские системы ПВО обнаружили американский самолет-разведчик RC-135, летевший над территориальными водами РФ. Ситуация потенциально опасная, так что на перехват незваного гостя направили истребитель МиГ-31. Видео из кабины пилоты было опубликовано в сети.
Реакция американских пилотов не заставила себя долго ждать: разведывательный самолет поменял курс и ушел от границ РФ. По оценкам китайских аналитиков, российские МиГ-31 пока единственные в мире истребители, специализирующиеся на перехватах в воздухе — их скорость позволяет легко настигать авиацию потенциального противника.
«Российская боевая нация слишком устойчива к давлению, в итоге провокации американских военных приводят к ответному удару и терпят унизительное поражение», — заключили аналитики Sohu.
Ранее сообщалось, что США отправили на «свалку» самолеты для наблюдения за Россией. Подробнее о новой авиационной стратегии Вашингтона читайте в нашей статье.