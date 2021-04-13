Провокация военных США у дальневосточных берегов России провалилась — Sohu

Воздушная разведка военных США на Дальнем Востоке обернулась неудачей Пентагона, пишет Sohu.

Провокация американских военных на дальневосточных рубежах России обернулась унизительной неудачей Пентагона, отмечают аналитики китайского издания Sohu. Теперь Штаты не только бравируют эсминцами в Черном море, но и проводят подозрительные маневры в Азиатско-Тихоокеанском регионе — для этого они используют военные базы в Японии.

10 апреля российские системы ПВО обнаружили американский самолет-разведчик RC-135, летевший над территориальными водами РФ. Ситуация потенциально опасная, так что на перехват незваного гостя направили истребитель МиГ-31. Видео из кабины пилоты было опубликовано в сети.

Реакция американских пилотов не заставила себя долго ждать: разведывательный самолет поменял курс и ушел от границ РФ. По оценкам китайских аналитиков, российские МиГ-31 пока единственные в мире истребители, специализирующиеся на перехватах в воздухе — их скорость позволяет легко настигать авиацию потенциального противника.

«Российская боевая нация слишком устойчива к давлению, в итоге провокации американских военных приводят к ответному удару и терпят унизительное поражение», — заключили аналитики Sohu.

Ранее сообщалось, что США отправили на «свалку» самолеты для наблюдения за Россией. Подробнее о новой авиационной стратегии Вашингтона читайте в нашей статье.