Американский телеканал CNN попытался выдать украинские танки на вокзале в Незалежной за российские. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова осудила эти вбросы.

Американский телеканал CNN попытался выдать украинские танки на вокзале в Незалежной за российские. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова осудила эти вбросы.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства раскритиковала американский ресурс за "подготовку России к войне". Захарова предложила телеканалу отвлечься от участия в общественной жизни РФ и больше времени посвящать работе.

"Мы понимаем, что вам некогда заниматься проверкой фактов, настолько вы углубились в идеологическую борьбу во имя торжества либерализма. Но не до такой же степени", — написала она в Facebook.

С таким комментарием Захарова обратилась к "дорогому телеканалу CNN и его дружному коллективу".