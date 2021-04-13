Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
9:54   13 Апреля 2021
Политика

Захарова уличила американские СМИ в вбросах о "российских танках"

Захарова уличила американские СМИ в вбросах о "российских танках"

Американский телеканал CNN попытался выдать украинские танки на вокзале в Незалежной за российские. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова осудила эти вбросы.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства раскритиковала американский ресурс за "подготовку России к войне". Захарова предложила телеканалу отвлечься от участия в общественной жизни РФ и больше времени посвящать работе.

"Мы понимаем, что вам некогда заниматься проверкой фактов, настолько вы углубились в идеологическую борьбу во имя торжества либерализма. Но не до такой же степени", — написала она в Facebook.

С таким комментарием Захарова обратилась к "дорогому телеканалу CNN и его дружному коллективу".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#захарова #сша #cnn

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров