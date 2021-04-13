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22:45   13 Апреля 2021
Политика

В бундестаге рассказали о запросе немцев на харизматичного и сильного лидера

В бундестаге рассказали о запросе немцев на харизматичного и сильного лидера

В Германии на сегодняшний день нет политиков, достойных поста канцлера, считает депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Вальдемар Гердт.

В разговоре с «Политикой Сегодня» немецкий парламентарий отметил, что при нынешнем лидере ФРГ Ангеле Меркель экономика страны заметно пошатнулась, а ее влияние на международной арене ослабло.

«У Меркель нет достойных преемников, так как она изначально устраняла сильных конкурентов. И сейчас в ее окружении не сказать, чтобы бестолковые, но точно не способные управлять страной люди. Германии нужен харизматичный, сильный лидер, который сумеет вывести страну из печального положения, в которое ее привела госпожа Меркель», — убежден Хердт.

Напомним, в сентябре этого года в Германии состоятся выборы в бундестаг, по итогам которых к власти придет новый канцлер. Ангела Меркель после четырех сроков подряд баллотироваться на главенствующий пост не будет.

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На последнем голосовании в 2017 году в федеральный парламент ФРГ впервые прошла партия «Альтернатива для Германии». Ее поддержали 12,6% избирателей, благодаря чему евроскептики получили в бундестаге 94 кресла, став третьей по значению фракцией после блока христианских партий ХДС/ХСС и социал-демократов СДПГ.

Гердт убежден, в будущем государство возглавит именно приверженец АдГ. Однако прежде оппозиционерам предстоит «разобраться в себе», разрешить внутренние противоречия и укрепить позиции в парламенте. 

«Это [канцлером] однозначно должен быть кто-то из АдГ, но, буду откровенен, к предстоящим выборам мы такого кандидата выдвинуть не готовы. К следующим — возможно», — сказал политик. 

Ранее мы рассказывали, что фракция «Альтернатива для Германии» большинством голосов приняла резолюцию о выходе ФРГ из состава Евросоюза. По аналогии с англичанами они назвали этот процесс Dexit.

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