В Белоруссии определят лучший экипаж БТР в рамках состязаний в Витебской области

Военнослужащие ВС Белоруссии примут участие в состязаниях на базе 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады и полигоне Лосвидо.

Военнослужащие ВС Белоруссии примут участие в состязаниях на базе 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады и полигоне Лосвидо.

Согласно информации Минобороны Белоруссии, 12 экипажей посоревнуются за звание лучших по специальности водитель (наводчик) БТР, лучший экипаж БТР в силах специальных операций ВС республики. В рамках состязаний экипажи продемонстрируют познания теоретической части в вопросах военно-медицинской, технической и РХБЗ подготовки, а также выполнят ряд упражнений по стрельбе, посоревнуются в индивидуальной гонке и заезде в дневное и ночное время суток. Заключительным этапом станет эстафета на БТР «Бронебиатлон».

Ранее в Генштабе ВС РФ озвучили основную цель совместных с Белоруссией учений «Запад-2021».