Народный артист РФ Желтоухов умер после продолжительной болезни

Народный артист РСФСР Игорь Желтоухов скончался на 77-м году жизни в Хабаровске. Актер умер после продолжительной болезни.

Народный артист РСФСР Игорь Желтоухов скончался на 77-м году жизни в Хабаровске. Актер умер после продолжительной болезни.

Дирекция и артистическая труппа Хабаровского краевого музыкального театра выразила соболезнования семье покойного, у которого остались супруга и двое сыновей. Желтоухов скончался утром 13 апреля. Дату гражданской панихиды и церемонии прощания сообщат позднее.

Игорь Желтоухов родился 28 июля 1944 года в Хабаровске. Он окончил государственное училище искусств и Хабаровский государственный институт искусств и культуры. Его карьера актера началась в 1971 году на сцене Хабаровского краевого музыкального театра. В прошлом году артиста наградили национальной премией "Золотая маска".