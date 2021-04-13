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9:18   13 Апреля 2021
Общество

Росгидромет зафиксировал ускорение климатических изменений в России

Росгидромет зафиксировал ускорение климатических изменений в России

Ускорение изменения климата зафиксировали в России. Температура за десять лет выросла на 0,51 градуса, при среднемировом показателе прироста в 0,18 градусов.

Ежегодный доклад о состоянии климатических изменений на территории России за 2020 год опубликовал Росгидромет. Согласно сведениям, темпы скорости изменения климата увеличились с 1970-х годов.

Тенденция может не сохраниться, но есть риски того, что показатели не только удержатся, но и будут нарастать, объяснил в беседе с РИА Новости директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова (ГГО) Росгидромета Владимир Катцов. Изменения климата способны вызвать опасные природные явления. Среди них таяние льда в Арктике и ледяных покровов на Северном морском пути.

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