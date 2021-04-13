Япония решила слить в Тихий океан воду с АЭС "Фукусима-1"

Власти Японии приняли решение слить воду с аварийной АЭС "Фукусима-1". Эти планы не обрадовали соседей островной страны.

Власти Японии приняли решение слить воду с аварийной АЭС "Фукусима-1". Эти планы не обрадовали соседей островной страны.

Китай выразил протест из-за решения Японии о сливе воды, которую очистили от опасных частиц, с аварийной АЭС "Фукусима-1" в океан. МИД КНР заявил об этом у себя на сайте.

"Подобные действия свидетельствуют о крайней безответственности, они наносят серьезный ущерб здоровью и ставят под угрозу безопасность населения соседних государств", — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что такое одностороннее решение Японии может привести к заражению Тихого океана радиацией, что повлечет за собой генетическую катастрофу.

Пекин будет обсуждать этот важный вопрос с международным сообществом и будет предпринимать меры, если они потребуются.

Япония обращалась за оценкой этого сброса с разных сторон к Международному агентству по атомной энергии в конце марта. Tokyo Electric Power и правительство планируют слить накопившуюся на АЭС очищенную воду в океан, но Китай выступает против этого.