Посольство России в США возмущено "поздравлением" Госдепа с Днем космонавтики

Посольство России в Вашингтоне возмущено искажением памяти о первом человеке в космосе Юрии Гагарине.

Посольство России в Вашингтоне возмущено искажением памяти о первом человеке в космосе Юрии Гагарине.

Посольство России в США выложило комментарий, опубликованный в Facebook, который касается искажения памяти о первом космонавте Земли.

В комментарии дипломатическое представительство с сожалением говорит, что Госдеп в очередной раз показывает неуважение в том, что касается истории космоса. Посольство напоминает, что Генеральная Ассамблея ООН утвердила 12 апреля Международным днем полета человека в космос в память о советском космонавте Юрии Гагарине.

"В этот день 60 лет назад, в 1961 года он совершил первый в истории человечества орбитальный виток вокруг Земли", — написано в комментарии.

Ранее государственный департамент на своей русскоязычной странице в Facebook "поздравил" с 60-летием со дня полета первого человека космос, но при это американцы забыли упомянуть имя первого космонавта в истории Земли Юрия Гагарина.