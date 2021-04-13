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8:11   13 Апреля 2021
Общество

Президент Словакии планирует рассекретить договор о поставке вакцины "Спутник V"

Президент Словакии планирует рассекретить договор о поставке вакцины "Спутник V"

Президент Словакии Зузана Чапутова встретится с министром здравоохранения республики Владимиром Ленгварским по поводу закрытого характера поставок препарата от коронавируса.

Глава Словакии Чапутова планирует встретиться с главой Минздрава Ленгварским, чтобы узнать причину сокрытия сведений о поставках вакцины против коронавирусной инфекции. Президент хочет ознакомиться с документом о соглашении и узнать, могут ли получить к нему доступ граждане страны.

Сообщается, что она уже обсудила с министром здравоохранения вопрос о доступе к информации о "Спутнике V" и производителе вакцины, которая является тайной. Президент отметила, что исходя из лабораторных результатов, можно сказать об эффективности и надежности российской вакцины от коронавируса.

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#словакия #коронавирус #Спутник V

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