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7:29   13 Апреля 2021
Политика

Госдеп: посол США в России остается в Москве

Госдеп: посол США в России остается в Москве

Посол США в России Джон Салливан остается в Москве. Об этом рассказали в Госдепе.

Посол США в России Джон Салливан не будет отозван после вызова посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова для консультации в Москву.

Представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки сказал, что Белый дом не намерен отзывать посла Салливана в ответ на решение РФ.

"Работа, которую он и другие преданные своему делу дипломаты США в России выполняют каждый день, жизненно важна для продвижения американских интересов и наших двусторонних отношений", — сказал он.

Джон Салливан является послом США в Москве со времен президента Дональда Трампа. CNN говорит, что американский президент Джо Байден пока еще не выбрал кандидатов на превалирующую часть должностей в посольском корпусе.

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