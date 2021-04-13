Глава офиса Зеленского заявил, что американские ЗРК Patriot должны быть на Украине

США необходимо разместить зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot на территории Украины. Об этом заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

США необходимо разместить зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot на территории Украины. Об этом заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

Украина "сдерживает" Россию не только ради себя, но и ради Запада, однако США размещают свои ближайшие ЗРК лишь в Польше. Они должны находится в Украине. Своим мнением Ермак поделился в интервью журналу Time.

Президент Украины в интервью изданию заявил, что перемещение российских войск рядом с границей Украины сделано с целью запугать Киев и страны Запада. По его словам, власти России хотят, чтобы другие боялись. Зеленский отметил, что за этими действиями России может не последовать настоящая эскалация.