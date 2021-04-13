Украинский эксперт призвал США оставить свои военные корабли в Черном море

США рассматривают возможность временной отправки своих военных кораблей в Черное море с целью оказать поддержку Украине. Об этом сообщают украинские СМИ.

США рассматривают возможность временной отправки своих военных кораблей в Черное море с целью оказать поддержку Украине. Об этом сообщают украинские СМИ.

Автор статьи для украинского издания "Главред" полагает, что наличие кораблей США станет для России якобы сдерживающим фактором. По этой причине он призвал оставить корабли на постоянной основе.

Эксперт отметил, что в такой ситуации, когда в таком ограниченном пространстве базируются противоборствующие силы, возрастает напряженность. Из-за этого риск случайного риска войны поднимется в разы. Преднамеренно воевать в Черном море никто не собирается — ни Россия с США, ни США с Россией.