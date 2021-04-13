Роспотребнадзор изъял 23 тонны некачественных кондитерских изделий в 2020 году

Роспотребнадзор изъял в минувшего году 23 тонны некачественных кондитерские издания. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Роспотребнадзор изъял в минувшего году 23 тонны некачественных кондитерские издания. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Специалисты по вынесенным предписанием о прекращении реализации и постановлениям об утилизации или уничтожении изъятых изделий изъяли в 2021 году 23 тонны. В 2019 было собрано 119 тонн.

Удельный вес проб "контрафактных" кондитерских изделий, имеющих химические загрязнители, за 2020 год составил 0,02%. В 2019 таких проб выявлено не было.

Удельный вес проб, не соответствующих нормативам по микробиологическим показателям, за 2020 год составил 3,6%. В 2019 году их было 3,7%.

Некачественных продуктов среди общей массы было 3,3 процента. Для сравнения, в 2019 году этот показатель соответствовал 3,05%. Всего за прошедший год специалисты проверили более 75 тысяч проб кондитерских изделий.