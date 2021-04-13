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5:38   13 Апреля 2021
Политика

Лавров рассказал о перспективах отказа от доллара для России

Лавров рассказал о перспективах отказа от доллара для России

Россия видит необходимость в отказе от платежных систем, контролируемых Западом и переходу на альтернативные виды доллару валюты.

Речь идет о дедолларизации для расчетов с другими государствами, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с агентством IRNA.

"Считаем также важным наращивать усилия по снижению санкционных рисков и потенциальных издержек для экономоператоров", — добавил Лавров.

Такие меры также могут быть инструментом противодействия против санкционной политики Вашингтона, позиция Москвы по поводу которой остается неизменной. Россия регулярно заявляет на международных площадках "недопустимости введения подобных рестрикций", заключил министр.

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#доллар #сергей лавров #платежная система

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