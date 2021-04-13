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5:02   13 Апреля 2021
Общество

"Отхожу от ваших комментариев": Поклонская оказалась под капельницей

"Отхожу от ваших комментариев": Поклонская оказалась под капельницей

Депутат Госдумы Наталья Поклонская опубликовала фотографию в социальной сети Instagram, на которой она лежит в больнице под капельницей.

Снимок Поклонской с катетером в руке вызвал волнение у пользователей. Политик не стала объяснять обстоятельства происшествия и зачем она на самом деле обратилась за медицинской помощью. Депутат ГД лишь пошутила в комментариях о причине нахождения в поликлинике.

"Отхожу от Ваших комментариев", — оставила она подпись под фото, передает РИА Новости.

Пользователи социальной сети пожелали ей скорейшего выздоровления.

Поклонская ранее заявила о потере нравственности в международной политике. Она предложила создать комиссию по этике политических деятелей.

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#помощь #поклонская #политик

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